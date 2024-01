Pd, a Fosdinovo lo strappo è servito: "Il partito sosterrà Moriconi"

"Antonio Moriconi è il segretario del Pd di Fosdinovo nonché, a questo punto, unico candidato individuato dal partito". A ribadirlo è la candidata alla segreteria provinciale del Partito Democratico, Elisabetta Sordi, rimasta l’unica dopo il passo indietro di Eleonora Biancolini.

La lotta politica nel paese di neanche 5mila abitanti si fa serrata, in gioco c’è la guida del Comune. Ma in questo caso gli attriti sono all’interno del partito. Da una parte c’è la sindaca uscente Camilla Bianchi, giunta alla fine del secondo mandato e pronta per il terzo (ma se il simbolo sarà lo stesso è l’incognita che ancora non ha trovato risposta, visto che potrebbe anche stracciare la tessera del partito). Lei che verso i democratici ha scritto una lettera usando il pugno duro, criticando aspramente le primarie aperte e lasciandosi andare a un: "credo che questa sia la dichiarazione del fallimento del Pd". Convinta che prima di tutto "sarebbe stato giusto aspettare una guida provinciale". Parole che fanno pensare a un effettivo cambio di rotta della Bianchi, magari verso una lista civica. Dall’altra parte c’è l’attuale assessore alla cultura, Antonio Moriconi, che ha deciso di mettersi in gioco sfidando la prima cittadina, candidandosi appunto alle primarie.

"Come assemblea del Partito Democratico di Fosdinovo - scrive Moriconi - risponderemo puntualmente alle parole di Camilla Bianchi, riconoscendo ciò che corrisponde al vero ma anche dicendo ciò che vero non è. Senza dimenticare di aggiungere le numerose omissioni. lo faremo tutti assieme. Non è facile capire perché un’amministratrice che ritiene di aver fatto tutto bene non abbia accettato di fare le primarie aperte. Negli articoli degli scorsi giorni, per fortuna, non ci sono i soliti attacchi nei confronti del vicesindaco ma comprendo gli attacchi al segretario - scrive ironico Moriconi - ‘colpevole’ di aver fatto, 5 anni fa, un passo di lato e aver sostenuto il secondo mandato a Sindaca della Bianchi".

E a dare ancora una maggior forza alla conferma che Moriconi sarà l’unico candidato dei democratici c’è la data di scadenza del termine ultimo per l’iscrizione alle primarie aperte. Quella del 28 gennaio appena trascorso: a mezzogiorno l’unico nome scritto sulla lista era, appunto, quello "dell’attuale segretario Antonio Moriconi - prosegue Elisabetta Sordi - Non so quali siano le intenzioni di Camilla Bianchi, la sentirò e cercheremo di ragionare. Il suo passo indietro è maturato dopo una serie di posizioni divergenti tra il Pd e lei". Poi la Sordi risponde in merito alla mancanza di una guida provinciale e alla scelta di procedere comunque. "Accelerare le cose è stata una scelta del circolo del Partito Democratico di Fosdinovo – conclude la candidata alla segreteria provincile Pd – Circolo che è assolutamente sovrano nelle scelte. E’ chiaro che se si fosse aspettato di più ci sarebbe stato più margine di manovra magari sarebbe stato possibile ricomporre le cose con maggiori mediazioni e passaggi. Ma rispetto la decisione".