Paura in via Carriona. Crolla il tetto di una casa. Calcinacci nelle camere

È stato un brutto risveglio quello di ieri mattina per gli abitanti di una palazzina in zona Perticata. Un suono sordo seguito dalla caduta di calcinacci e mattoni all’interno di due appartamenti. Erano all’incirca le sei del mattino quando due famiglie sono state svegliate di botto dal boato causato dal crollo parziale del tetto della loro abitazione. Tanta paura, ma per fortuna nonostante i numerosi calcinacci nessuno è rimasto ferito. Per cause in corso di accertamento il tetto di questo stabile di via Carriona, a pochi metri dallo Stadio dei Marmi, ha ceduto riversandosi all’interno dei salotti di due appartamenti. All’interno dello stabile ci vivono due famiglie: figlia e madre di novant’anni e una coppia.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco per i rilievi del caso e l’assessore e vice sindaca Roberta Crudeli accompagnata dai tecnici del Comune di Carrara. Non è stato necessario trasferire le due famiglie in qualche struttura a carico del Comune, dal momento che sono state interdette solamente le zone interessate dal crollo, vale a dire i due salotti, completamente devastati dalle macerie. Nonostante il crollo sia avvenuto alle prime luci dell’alba, il boato è stato sentito dalle numerose famiglie che abitano in questo popolare quartiere, molte delle quali stavano ancora dormendo.

In un primo momento si è temuto il peggio, ma con l’arrivo dei vigili del fuoco è stato appurato che nessuno dei residenti era rimasto ferito. In parallelo, non trattandosi di un edificio di edilizia residenziale pubblica, ma di una palazzina privata, anche i tecnici comunali hanno solo potuto constatare che l’avvenuto cedimento, forse per cause legate ad infiltrazioni, che la pioggia battente di questi giorni avrebbe messo a dura prova. I due appartamenti sono stati dichiarati agibili al netto dai vigili del fuoco, e quindi come detto non è stato necessario alloggiare le due famiglie lontano dai loro appartamenti.

Questo di via Carriona alla Perticata è molto simile a quello avvenuto lo scorso febbraio in un palazzo di viale XX Settembre alla Doganella. Anche in quell’occasione gli inquilini erano stati svegliati dal rumore provocato dal cedimento del tetto, e anche quella volta per fortuna non c’erano stati feriti.