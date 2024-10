Paura in piazza Matteotti. Fiamme alla Boutique del fiore. Brucia magazzino del negozio

Si è accorto che il magazzino nel locale sopra il negozio stava andando a fuoco mentre era appena uscito per prendere un caffè. Ha visto il fumo nero uscire dalla finestra e si è precipitato mentre chiamava i vigili del fuoco Matteo Vita, titolare della “Boutique del fiore” nella centralissima piazza Matteotti. Aspettando il rapido intervento dei pompieri ha tentato di tenere a bada le fiamme con gli estintori. In fumo è finito tutto il materiale che era conservato al primo piano, spazio utilizzato dal fiorista per confezionare le composizioni floreali. La nuvola di fumo nero che si è sprigionata dalle finestre al piano di sopra ha attirato l’attenzione dei passanti preoccupanti ma è stato rapido l’arrivo dei vigili del fuoco, e sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia municipale che, hanno diretto il traffico per evitare interruzioni del transito alla vicina rotatoria. Le squadre dei vigili del fuoco di Massa sono riuscite in breve tempo a spengere l’incendio, forse provocato da un corto circuito all’impianto elettrico della “Boutique del fiore” negozio di fiori. I danni sarebbero stati così limitati al magazzino al piano superiore senza provocare problemi strutturali all’edificio né danni al negozio sottostante. Danni che restano comunque da quantificare.