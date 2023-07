Patto tra Istituto di ricerche e Gruppo d’azione locale per lo sviluppo

Interessante incontro quello che si è svolto tra l’Istituto di Statistiche e Ricerche (ISR) e il Gruppo di Azione Locale (GAL). All’ordine del giorno la predisposizione della nuova strategia di sviluppo locale per il 2023-2027 al fine di mettere a sistema le opportunità di crescita per tutta la Lunigiana e le nuove aree montane dei Comuni di Montignoso, Carrara e Massa. Al tavolo, il presidente dell’ISR Sergio Chericoni ha sottolineato l’importanza di un approccio basato sui dati e sulla conoscenza per la definizione di un’efficace strategia di sviluppo locale. "L’ISR, con la sua esperienza nel campo delle statistiche e delle ricerche s’impegna a fornire un supporto solido nella raccolta, nell’analisi e nell’interpretazione dei dati necessari per comprendere le dinamiche socio-economiche del territorio". Dal canto suo il presidente del GAL, Roberto Galassi, ha evidenziato l’importanza della partecipazione attiva degli stakeholder locali. "Grazie alla collaborazione con l’ISR, il GAL potrà coinvolgere attivamente la compagine sociale del territorio, garantendo che le esigenze, le prospettive e le potenzialità delle comunità locali siano prese in considerazione nella progettazione delle politiche di sviluppo". I tecnici presenti all’incontro hanno contribuito con il loro know-how specifico, mettendo a disposizione competenze multidisciplinari per affrontare le sfide e individuare le opportunità di crescita. È unanime il giudizio positivo dopo l’incontro: "La collaborazione istaurata tra l’ISR e il GAL è un passo importante verso il raggiungimento di una crescita sostenibile e armoniosa per la Lunigiana e le aree montane di costa. Costruiremo un futuro di opportunità per tutti valorizzando le risorse locali, lo sviluppo economico e migliorando la qualità della vita delle comunità coinvolte".

Michela Carlotti