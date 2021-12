Pontremoli (Massa Carrara), 18 dicembre 2021 - Tragedia in una struttura ricettiva in Piemonte. L'assessore al Comune di Pontremoli Patrizio Bertolini, 61 anni. Aveva la delega ai lavori pubblici. Una persona molto conosciuta e apprezzata. Era stato il secondo candidato consigliere più votato alle comunali con 414 preferenze.

L'assessore si trovata in Piemonte, in un resort di Torino, dove stava seguendo delle terapie mediche in una clinica come paziente non ricoverato. Nella mattina di sabato il personale non lo ha visto scendere. E' stato lo stesso personale a scoprire l'uomo senza vita nella sua camera. Si tratta di una morte naturale. L'uomo avrebbe avuto un malore e non è riuscito a chiedere aiuto.

Lutto a Pontremoli per la morte di una persona impegnata nel sociale. Era presidente del Centro di ascolto diocesano della Caritas e del circolo di Fratelli d'Italia. Un fulmine a ciel sereno la notizia della sua scomparsa, che nella giornata di sabato si è diffusa a Pontremoli.

Sconvolto il sindaco Jacopo Ferri: «Avevo parlato con lui la sera precedente e mi era parso sereno. Avevamo appuntamento domenica a Massa per le elezioni provinciali a cui lo voleva partecipare. Sarebbe arrivato in treno e dopo aver votato lo avrei dovuto accompagnare a Pontremoli. La notizia ha lasciato tutti sbigottiti: nulla faceva pensare a questo tragico epilogo. Era una persona dai grandi valori umani, un attento e capace amministratore che aveva portato la sua esperienza di dirigente bancario in giunta. Ci mancherà molto».