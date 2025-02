Pasticceri, barman e gelatieri: le gare di oggi

Anche oggi a Carrarafiere una giornata di gare, concorsi e manifestazioni all’insegna del gusto e dell’ospitalità. Questo il programma di oggi di Tirreno Ct e Balnearia, con un ricco calendario di sfide.

Proseguono le gare del pentathlon e triathlon riservate ai professionisti della cucina, come anche i campionati della Federazione internazionale pasticceria gelateria e cioccolateria per il miglior ‘dolce italiano 2025’ nelle due categorie miglior coppa gelato e miglior pralina.

In programma oggi anche la selezione italiana per il ‘The world trophy of professional tiramisù’, e il concorso ‘Miglior uova di Pasqua decorato’. Sca Italy propone invece ‘Latte art throw down 1vs 1’, con due concorrenti che si sfideranno a colpi di ‘latte art’.

L’Associazione italiana gelatieri propone la finale del concorso ‘Premio Tirreno Ct, miglior gelato al gusto noce tradizionale con premiazione alle 18. Il primo classificato concorrerà alla fase finale della Coppa Italia di gelateria a Roma.

Non poteva mancare ‘Pizzarte’ con il suo trofeo Tirreno per le categorie impasti alternativi, pizza regionale e pizza in pala con premiazione alle 17. In scaletta anche il concorso della Fib ‘King’ per barman che alle 17 svelerà il vincitore.

Per quanto riguarda Balnearia domani alle 14,30 nella sala Bernini del complesso fieristico si svolgerà il convegno della Cna Massa Carrara ‘La Toscana per una visione del futuro’.