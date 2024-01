Passione Mountain bike. Tutto pronto per la gara all’ombra del Belvedere

Ultimi dettagli prima della terza edizione della XC Monte Belvedere, il 4 febbraio a Cerreto di Montignoso. Una gara di mountain bike valida come quarta prova del circuito Trofeo dei 10 comuni Xc MTBdi UISP Empoli Valdelsa. La prova apuana è organizzata da Asd ZeroZero Team in collaborazione con ProCerreto – Montignoso. Percorsi corto e lungo a seconda delle categorie, tratto di lancio di 4 chilometri e anello di 7 chilometri (1 giro percorso corto, 2 giri percorso lungo), tratto di arrivo altri 3,5 chilometri. Ritrovo e iscrizioni dalle ore 7.45 alle 9.15 all’alimentari Adalgisa a Cerreto di Montignoso, partenza alle 9.30. Per garantire la sicurezza della manifestazione, istituito il divieto di sosta in via della Resistenza dalle 7 alle 15 e divieto di transito a tutti i veicoli nel percorso di gara.