Passi avanti per una sede ad Avenza dedicata alla polizia municipale

La sede della polizia municipale ad Avenza potrebbe diventare una realtà. Il condizionale è d’obbligo ma il consiglio comunale si è impegnato a verificare se ci sono i presupposti. Un presidio contro degrado e violenza che contraddistinguono alcune vie di Avenza chiesto da cittadini e Pro loco sulla via Francigena, e portato all’attenzione del consiglio dalla mozione del consigliere comunale della Lega Andrea Tosi. Una mozione che è stata approvata con qualche modifica, con la cancellazione della parte in cui Tosi chiedeva l’istituzione del vigile di quartiere. Durante il consiglio comunale è intervenuta come ospite l’avvocato Monica Menconi. "Non rispondeteci più, come avete già fatto, con promesse, sempre che si possano definire tali, risposte senza un concreto seguito – ha detto la legale a nome di tanti cittadini di Avenza –. Non veniteci a raccontare che quando esisteva un punto di polizia municipale ad Avenza, l’organico era composto da 60 unità, in luogo degli attuali 48. Esistono i concorsi per reclutare nuove forze, ed esistono i sistemi di videosorveglianza. E neppure veniteci a dire che la scadenza del territorio avenzino potrà essere arginata solo con la messa in pratica di azioni volte alla riqualificazione sociale e culturale della cittadinanza. Ben venga una tale riqualificazione, ma nel frattempo l’ordine pubblico appare prioritario".

Soddisfatto il consigliere Tosi: "La mozione è il risultato di anni di impegno e lavoro continuo da parte della Lega per la sicurezza di Avenza. La nostra attenzione alle problematiche di degrado e criminalità è stata costante, e abbiamo sempre ascoltato le preoccupazioni dei cittadini".