La passeggiata di Ronchi intitolata a Paolo Rossi

Massa, 29 marzo 2025 – Festa a Ronchi per l’intitolazione della passeggiata a Paolo Rossi. L’evento è stato organizzato dalla sezione “Bacchilega-Targioni” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Massa. Alla presenza della vedova dell’indimenticato bomber pratese, Federica Cappelletti, è stata scoperta la targa che porta il nome di Rossi sulla passeggiata situata sul lato monti della Litoranea Amerigo Vespucci.

Foto di gruppo alla cerimonia di intitolazione della passeggiata a Paolo Rossi (foto Paola Nizza)

L'annuncio dell'intitolazione a Paolo Rossi della passeggiata lato nord del lungomare di Levante, nel tratto che va da piazza Calamandrei a via dei Fichi, era stato fatto dall'amministrazione comunale lo scorso agosto. La proposta dei Veterani ricevette il parere favorevole della Commissione Toponomastica e fu poi approvata in deroga all'articolo 2 della Legge 1188/1927 che concede al Ministero dell'Interno di intitolare spazi pubblici a persone scomparse da meno di dieci anni nei casi in cui siano benemeriti della Nazione. Paolo Rossi rientra pienamente in questa casistica avendo rappresentato uno dei personaggi più amati e rispettati del panorama sportivo nazionale e internazionale.