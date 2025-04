Passeggiata: istruzioni per l’uso. Un incontro

“Nuova passeggiata. Istruzioni per l’uso“ è il titolo della conferenza-dibattito che si terrà domani alle 17 nella sala conferenze dell’Autorità portuale di Marina, in viale Colombo 6. L’evento è stato promosso da Italia Nostra, sezione Apuo-Lunense, con l’adesione del Cai di Carrara, dell’associazione ’Zaccagna, ieri e oggi’ e del Comitato Marina Si-Cura.

Numerose sono state le proposte pervenute alla e-mail inviata da Marina Si-Cura sulla necessità di migliorare, da un punto di vista della pulizia, del decoro e della convivenza civile, l’infrastruttura della passeggiata a mare che, da quando è stata inaugurata, è il luogo più frequentato del Comune e non solo dai residenti. Le idee contenute nelle e-mail, insieme a quelle che avanzeranno i cittadini presenti in assemblea, saranno sottoposte a Fabrizio Volpi, neo-presidente di RetiAmbiente Carrara, e Lara Benfatto, assessore comunale al Turismo.

Nell’occasione sarà presentato anche un progetto per l’installazione, a fine passeggiata, di un pannello con lo skyline delle Apuane (con nome, altezze delle vette e QRcode per non vedenti). Su questo progetto partirà nei prossimi giorni una sottoscrizione popolare. Tutta la cittadinanza è invitata.