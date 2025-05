Avenza, teatro sotto la torre. Un agosto di spettacoli

Far riflettere col sorriso le persone attraverso temi d’attualità, presentati però in modo leggero e piacevole. Cornice della nuova iniziativa estiva, pensata e organizzata dal Comune con la produzione di Ad Eventi, sarà la torre di Castruccio ad Avenza. Tre gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero alle 21.30 il 17, 20 e 21 agosto con la rassegna teatrale ‘Parole in libertà sotto la Torre’ nel giardino di casa Pellini.

Di livello i nomi dei tre protagonisti: Giobbe Covatta, Roberto Mercadini e Arianna Porcelli Safonov, dirompenti e sarcastici, particolarmente adatti anche per una serata estiva in leggerezza. La nuova rassegna è stata presentata in Comune dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi, da Cristina Sichi e da Giacomo Loprieno organizzatore per Ad Eventi. "Abbiamo voluto questa rassegna dedicata ad Avenza - ha spiegato Gea Dazzi - perché era importante creare una proposta che rappresenta una delle novità più interessanti del prossimo cartellone estivo, con l’intento di creare un appuntamento ricorrente, per Avenza e tutto il territorio. Mai come in questo momento c’è bisogno di riflettere, discutere e pensare".

Si partirà dunque domenica 17 agosto con Giobbe Covatta che, con la partecipazione di Ugo Gangheri, porterà in scena ‘Sei gradi’, che rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. Mercoledì 20 agosto Roberto Mercadini proporrà ‘Moby Dick’ in cui non sarà raccontata una storia, bensì un contesto, in cui narrare alcuni frammenti di vita del mare, dei marinai, usando come base il famoso libro di Herman Melville e in cui vengono descritti piccoli particolari anche all’apparenza inutili delle cose.

L’ultimo appuntamento sarà invece giovedì 21 agosto con ‘Alimentire’ di Arianna Porcelli Safonov. Si tratta di un progetto in cui verranno portati tanti esempi delle nuove tendenze alimentari e tutte le stravaganze che da anni stanno circondando il mondo della cucina, incluse le ansie sulle tante intolleranze alimentari e il rendere sempre più sofisticato qualsiasi ingrediente destinato alla tavola. Una presa in giro dell’ossessione per la cucina gourmet, provando invece a celebrare il vero valore del cibo.