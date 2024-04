Passeggiata etnobotanica con Pardini

In Lunigiana, la cucina locale si caratterizza per piatti basati su quanto il territorio può offrire, con ingredienti anche poveri, ma facili da reperire nella natura circostante. A tale fine sabato e domenica, organizzato dalla Associazione Terre dei Bianchi e dei Bosi, Aoti, da Altereco, Legambiente, da ApuaneGuide, patrocinato dal Comune di Fivizzano avrà vita l’evento “Gli erbi, il paese, i mondi“: weekend dedicato alle erbe con una passeggiata etnobotanica sotto la guida del celebre esperto Marco Pardini. Escursioni, convegni, visite guidate, seminari e animazione per i più piccoli dove sono previsti menù ed aperitivi a tema, nel centro storico di Fivizzano capoluogo. Sabato 13 partenza alle 8.30 da piazza Medicea, passeggiata nei dintorni di Fivizzano alla scoperta delle erbe e curiosità culturali con un ospite di eccezione, Marco Pardini (max 70 partecipanti, info [email protected]). Dalle 15 alle 16.3 al Museo degli Agostiniani il convegno “L’erbario dei frati“, introduce l’assessore Francesca Nobili, quindi Marco Pardini, Francesca Malfanti e Giuliano Domenichelli guideranno i visitatori alla scoperta di un tesoro presente nella Biblioteca Civica: l’erbario del Settecento dei Frati Francescani di Soliera Apuana. Domenica ascesa sul Monte Tergalliana. Partenza da Piazza Medicea alle 9, sino alla sommità. Alle 11 in piazza Medicea visita guidata al centro storico alla scoperta degli antichi palazzi, chiese, piazze e mura. Alle ore 15 sempre in Piazza Medicea seminario sulle erbe amiche del benessere. Poi laboratorio pratico per la produzione di un prodotto fitoterapeutico: l’unguento. Infine focus sulle erbe e il benessere femminile. Alle 18 in piazza Medicea “La Marcolfa e le erbe miracolose“ di Marta Mingucci, spettacolo teatrale e botanico ispirato al mondo delle guaritrici e delle herbarie,adatto a tutti.

Roberto Oligeri