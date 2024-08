Passeggiata contesa. I meriti dei 5 stelle

E’ la più amata dai carraresi e la più contesa dai politici. Dopo le rivendicazioni dell’ex sindaco Angelo Zubbani sulla passeggiata a mare, progettata nel corso del suo mandato, interviene Matteo Martinelli, ricordando il lavoro svolto dai 5 stelle. "L’ex sindaco socialista reclama ogni merito e taccia d’irrilevanza il lavoro di De Pasquale. Si tratta di ignoranza. Senza la amministrazione 5 Stelle non si sarebbero presi i finanziamenti. Il primo Dpss approvato in tutta Italia è quello del consiglio comunale di Carrara. Senza quel documento non ci sarebbe stato l’avvio del nuovo piano regolatore portuale e senza il M5S non ci sarebbe stato il Pnrr e quindi la passeggiata. Sono molte le migliorie apportate dai 5 stelle. Ricordo che prima che intervenisse la “inutile” amministrazione 5S, il progetto prevedeva parapetti di muro su tutta la passeggiata, rendendo invisibile il mare ai bambini e agli adulti seduti sulle panchine. La giunta 5S ha ottenuto la modifica del progetto prevedendo le balaustre in acciaio. Sul lato monti della diga foranea erano previste alte griglie per nascondere la vista del porto e quindi le Apuane. In questo modo sarebbe stato possibile ammirare le montagne solo da sporadiche finestre. Carrara avrebbe avuto, di nuovo, una passeggiata racchiusa tra mura e sbarre di metallo. Ancora la possibilità di lasciare il percorso sottostante alle biciclette, per evitare pericolosi intrecci". Ancora Martinelli ricorda che la bozza di progetto che del Lotto 3 di via Rinchiosa prevedeva la costruzione di un grande edificio commerciale/direzionale di ben tre piani più terrazze e fondi commerciali, grande all’incirca come il palazzo della capitaneria di porto. A questa mirabolante idea, concordata con le precedenti giunte amanti del cemento, abbiamo risposto: no grazie Carrara ha già dato. Indirizzando il tutto a un processo partecipato (ad oggi ancora in divenire), passando magari da un concorso di idee, in modo che siano i cittadini a poter scegliere cosa avere in quella area strategica. Il Lotto 5, area ex-simposio, è stato restituito dall’Autorità portuale grazie al sollecito dell’amministrazione 5 Stelle. Non riconoscere questi fondamentali contributi – conclude il consigliere – per una città più aperta, più fruibile e più moderna, pare intellettualmente disonesto".