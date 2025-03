Partnership con Yachtzoo Japan per espandersi in Estremo Oriente

The Italian Sea Group rafforza la sua presenza nell’area giapponese. L’azienda di Giovanni Costantino (nella foto) annuncia la nuova partnership con Yachtzoo Japan, una delle principali yacht brokerage charter and consultancy in estremo oriente, rafforzando la propria presenza in un’area dove aumenta la richiesta di yacht esclusivi e servizi per un ambiente ideale per l’espansione commerciale.

"L’ingresso nell’area giapponese rappresenta un obiettivo fondamentale per Tisg - spiega Gianmaria Costantino, responsabile commerciale - e siamo entusiasti di questa partnership che, grazie alla consolidata esperienza e alla qualità del suo network, ci permetterà di posizionarci in modo competitivo e distintivo in un mercato strategico e in costante evoluzione, con un potenziale di crescita significativo".

Durante il Japan international boat show, Tisg e Yachtoo Japan organizzeranno incontri esclusivi, offrendo agli ospiti un’opportunità unica per scoprire in anteprima le più recenti innovazioni e linee di prodotto del gruppo.