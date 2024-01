Partito Repubblicano: Tradizione, Efficienza e Risultati nel 2023

Soddisfazione del Partito repubblicano per il bilancio del 2023. "Dopo l’importante risultato conseguito nelle elezioni amministrative – scrive il segretario VIncenzo Passeggia – , il Partito sta raccogliendo il gran lavoro del consigliere comunale e dell’assessore. "Consolidare i punti di forza è stato l’imperativo di quest’anno, e dovrà esserlo anche nel prossimo futuro. A questo appello hanno risposto diversi amici, ai quali rinnovo la mia personale gratitudine e che hanno contribuito ad un lavoro prezioso che ha condotto a due importanti risultati: conferma della segreteria regionale e incremento del numero delle tessere. La consigliera Alberta Musetti è punto di riferimento e una figura autorevole indiscussa anche per l’opposizione e l’assessore Moreno Lorenzini sta dimostrando le sue capacità nel portare avanti i rilevanti investimenti. Per non parlare della ventata di efficienza di a Fabrizio Pucci alla presidenza del Regina Elena. Personalità che si aggiungono a quella di Enrico Isoppi, figura pubblica da molto tempo riconosciuta per competenza, serietà e sensibilità per il territorio nel suo prestigioso ruolo di Presidente della Fondazione CrC. Questo è il Partito, un insieme di persone che danno il meglio di sé. Amici che sentono il bisogno di impegnarsi per la propria comunità e nel fare questo, col loro stesso esempio, rinnovano il vigore della tradizione repubblicana, che tanto ha offerto alla nostra città e al nostro Paese. Una tradizione ancora viva e oggi ancor più giusta, in un mondo così complesso che richiede impegno, serietà, responsabilità, preparazione e rigore, per una visione globale e bilanciata dei problemi e delle soluzioni. . Lasciatevi contagiare sempre di più dal desiderio di esserci, di contribuire a ridare forza al Partito Repubblicano, alla sua azione, alla sua tradizione. Fatevi promotori presso i tanti che ancora coltivano sentimenti repubblicani. Ne ho incontrati molti in questi mesi e ciascuno di voi ne conoscerà altrettanti. Il nostro è un partito dalla grande tradizione, di cui siamo innamorati, come ne sono innamorati molti nostri concittadini".