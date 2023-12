’Parterre de roi’ per la formazione Cisl

Ci sono professori di prestigio, sindaci e amministratori pubblici, persino generali: un ’parterre de roi’ di alto livello per il calendario della formazione 2024 organizzato dalla Cisl Toscana Nord-Massa Carrara. L’obiettivo, come spiega il segretario Andrea Figaia, non è ‘indottrinare’ ma fare "vera politica sindacale e del lavoro portando al tavolo del confronto personaggi di successo se possibile del territorio che possono dare una visione e una lettura del mondo e delle sue sfaccettature, focalizzata anche sulle loro esperienze. Per noi il ruolo del sindacato non è conflitto ma confronto, fino all’ultimo respiro, per portare a casa il possibile. A questo serve il confronto con persone che sono arrivate ad avere ruoli di prestigio anche nelle istituzioni in modo che il sindacalista possa ampliare la sua visione oltre quello che arriva dalla cassetta degli attrezzi della singola categoria. Vogliamo provare a innestare un metodo di lavoro diverso. Gli incontri sono aperti e saranno trasmessi online sul nostro canale Facebook. Inviterò anche i presidi a far partecipare le scuole".

Il calendario inizia il 23 gennaio con ‘Crisi finanziaria, crisi energetica’, interviene Alessandro Volpi, ex sindaco di Massa, professore di Storia contemporanea all’Università di Pisa. Il secondo incontro, il 25 gennaio, sulla contrattazione di II livello e lo sviluppo della produttività, con Ettore Innocenti del Centro studi Cisl Fiesole. Il 9 febbraio un confronto vero e proprio sulle province di La Spezia e Massa Carrara con la Lunigiana, a cui interverranno i presidenti delle due Province, Pier Luigi Peracchini e Gianni Lorenzetti. Il 1 marzo sarà trattato il tema dell’autonomia differenziata con Saulle Panizza dell’Unipi. Il 22 marzo un altro faccia a faccia con i sindaci Francesco Persiani e Serena Arrighi su ‘Massa e Carrara, quale futuro insieme’. Il 19 aprile si parla di sindacato, politica e istituzioni con il segretario generale Fp Cisl, Maurizio Petriccioli.

Il 3 maggio appuntamento con l’ex capo della poliza e sottosegretario del Ministero degli Interni con delega ai servizi segreti, il montignosino Franco Gabrielli, che parlerà di ’sicurezza e democrazia, un binomio scindibile?’. Il 24 maggio sarà di scena il generale Massimo Panizzi dell’Istituto Geografico Militare di Firenze per parlare di ’Pace, sicurezza, difese e appartenenze’. Ultimo appuntamento il 14 giugno sulla Lunigiana con gli interventi del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, di Pontremoli, Jacopo Ferri, e di Norberto Petriccioli, amministratore del Consorzio Zia. Tutti gli incontri iniziano alle ore 16.30 e si svolgono alla Curia Vescovile di via Zoppi a Massa, al secondo piano, sotto le logge.