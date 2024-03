Parte il restyling della provinciale per Lagastrello: "Oltre un milione contro il dissesto idrogeologico"

Presentato ieri in Comune a Comano il progetto di miglioramento e allargamento della strada provinciale 75 che attraversando Comano capoluogo conduce al Passo del Giogo e da lì al Lagastrello, alla presenza di Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia. "Ci ricordiamo delle nostre strade quando si verificano dissesti – ha esordito il sindaco Antonio Maffei – e nel caso della Sp75 parliamo di una strada costruita dall’Esercito Italiano negli anni ’50, anche in relazione alla Base Nato situata a oltre 1500 metri d’altezza sulla sommità del Monte Giogo. In questo momento, fra l’altro, è l’unica alternativa all’altra arteria ’la Massese’ che attraversando Tavernelle giunge al Lagastrello, da qualche settimana chiusa al traffico per una frana. Ieri sulla Sp75 sono iniziati i lavori di palificazione in località Costa Fumagna, opere per 1.100.000 euro attinti grazie al Pnrr. Presentiamo il progetto definitivo che prevede allargamenti, rinforzi e miglioramento viario dal bivio per Groppo San Pietro a salire verso il Passo del Giogo per 2,5 chilometri, per raggiungere il lago Paduli sul confine con la provincia di Parma. Progetto definitivo da 1.700.000 euro che ci impegniamo a reperire seguendo vari bandi". "E’ un’opera dov’è prevista la costituzione di 24 aree di scambio - dice il progettista, Carlo Chioni - Una cartellonistica indicherà agli automobilisti chi dovrà attendere che transiti il mezzo proveniente in senso contrario. Abbiamo lavorato tenendo in alta considerazione l’aspetto ambientale, cercando d’essere il meno invasivi. Ad esempio le pietre delle attuali mura di contenimento saranno stoccate e riposizionate sulle nuove opere. Previsto un allargamento della strada per il futuro in interventi successivi". Il presidente Lorenzetti ha ricordato il sopralluogo a inizio mandato dell’attuale sindaco proprio sulla rete viaria del Comune: " La differenza, nel concreto la fanno gli smministratori che si impegnano come Antonio Maffei nella ricerca di un futuro fatto di sviluppo appropriato per il territorio. Come in questo caso, credere nel progetto significa anche trovare poi le risorse. Da parte nostra, per l’allargamento e la sistemazione di questa strada, la massima disponibilità della Provincia".

Roberto Oligeri