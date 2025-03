Parte il laboratorio musicale alla primaria del Casone

Da oggi inizia il laboratorio musicale e di canto corale all’interno delle attività del doposcuola presso la scuola primaria del Casone gestite dal Circolo Acsi Alberto Benetti. Un laboratorio che propone giochi musicali, attività ritmiche di movimento, e attività in cui è previsto l’utilizzo dello strumentario ’Orff’, con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo musicale in modo divertente. Il laboratorio si affianca alle attività di tutoraggio per gli alunni Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) in corso da novembre all’interno del progetto ’Dis-egniamo il futuro’ finanziato dal dipartimento Politiche per la famiglia del Consiglio dei ministri col bando ’Educare insieme’. Tutte le attività proposte,ogni giovedì dalle 15 alle 16, sono gratuite.