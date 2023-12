“Parole di Natale“ al Castello

Le ’Parole di Natale’ illuminano e riscaldano il cuore del castello di Terrarossa, nell’antico borgo di Licciana Nardi. L’appuntamento è oggi per un pomeriggio di letture e suoni natalizi e tanti ospiti. Dunque, sarà il Castello Malaspina di Terrarossa di Licciana Nardi, la sontuosa cornice della quarta edizione di “Parole di Natale“, kermesse di letture e suoni natalizi ideata dalla scrittrice e critica letteraria aullese, Marina Pratici, e realizzata dalla Pro Loco “Città di Aulla“ in collaborazione con l’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni“, Cenacolo internazionale “Le Nove Muse“ e Radio Elle Lunigiana, con il patrocinio del Comune di Licciana Nardi. "Ringraziamo i numerosi artisti – dichiarano gli organizzatori – che saranno presenti dalle 15.30 in poi, animando un pomeriggio ispirato ai valori universali della pace e della condivisione, nel segno festoso dello spirito natalizio".