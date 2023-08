Parco eolico sul crinale Cisa-Cirone "Vantaggi per ambiente e residenti Ora l’ok entro fine settembre"

Un avviso pubblico della s.r.l Eolico Popolare Pontremoli informa i proprietari dei terreni interessati al progetto eolico nell’area Passo Cirone - Monte Fontanini, che viene rinnovata la proposta per l’affitto-vendita dei terreni e che si prevede di avviare l’attività di sviluppo dell’iniziativa a partire dal prossimo settembre. Si precisa che il progetto sarà realizzato secondo le normative vigenti in materia con particolare riferimento alle “Linee Guida per la autorizzazione degli Impianti alimentati da Fonti Rinnovabili“, sottolineando inoltre che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, hanno una corsia preferenziale.

"Come abbiamo già avuto modo di evidenziare negli incontri intercorsi - si spiega - questo progetto porta grandi vantaggi al territorio, sia al Comune che ai cittadini e ai proprietari del terreni e alle frazioni parrocchiali dell’area di interessata (Gravagna MontaleSan Rocco, Casalina e Pracchiola)". E viene ricordato il primo incontro in località Molinello del 18 maggio 2022 per illustrare il progetto e consegnare la proposta di acquisto, altri 3 incontri in località Casalina, una visita al sito e 3 ulteriori incontri in Comune alla presenza dell’amministrazione. Per consentire una più approfondita valutazione del progetto l’avviso di Eolico Popolare Pontremoli invita i proprietari dei terreni interessati dall’iniziativa a rileggere la relazione sui “Vantaggi per il territorio legati alla installazione di un impianto eolico nel territorio del Comune di Pontremoli“ già consegnata all’amministrazione di Pontremoli e ai proprietari dei terreni nell’incontro di gennaio scorso. E’ possibile ritirare la relazione anche allo studio del geometra Christian Bucchioni (0187 460634) in via Cavour 34 a Pontremoli. La proposta della società consente di scegliere l’affitto triennale o la vendita dei terreni. "Auspichiamo che il contratto possa essere sottoscritto entro il 30 settembre, per esigenze tecniche esecutive - conclude l’avviso -. In caso contrario la mancata adesione verrà interpretata come non accettazione della proposta di stipula del contratto". Per info si può contattare l’ingegner Lorenzino (Tino) Marzocchi al tel. 334-6798822.