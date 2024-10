Panigalonga, tutto pronto. Trekking tra gusto e storia. In scena la cottura nei testi

Una camminata tra gusto e folklore. Domenica torna la Panigalonga, appuntamento autunnale da non perdere, che ogni anno attira centinaia di partecipanti. La nuova edizione, che ha già esaurito i posti a disposizione, avrà come tema la tradizionale cottura nei testi. "In questa edizione – dicono gli organizzatori – vogliamo celebrare questo tipo di cottura che non solo rende i piatti prelibati, ma unisce nella tradizione una intera comunità che riunisce un territorio vasto e meraviglioso come la Lunigiana".

La Panigalonga consiste in un percorso campestre ad anello di difficoltà escursionistica. Il tracciato, di circa 12 chilometri, porterà i partecipanti alla scoperta del territorio del Comune di Podenzana visitando antichi borghi, castelli, castelletti e luoghi suggestivi. Anche questa volta coinvolgerà la comunità e i volontari, da tempo al lavoro per la pulizia dei percorsi. Alcuni infatti hanno dedicato tempo e impegno alla pulizia della storica fontana del Borgo di Sescafale. Grazie a loro, questo angolo di storia e tradizione è tornato a splendere. Durante le soste si potranno degustare il piatto tipico del luogo, l’originale Panigaccio di Podenzana, servito in tutte le sue varianti e altre prelibate pietanze della tradizione. Non solo, la tappa di Metti sarà un’occasione speciale per fare del bene, i partecipanti avranno la possibilità di acquistare splendidi testi in terracotta dipinti a mano da alcuni artisti.

Il ricavato andrà a sostenere il recupero della storica chiesa del borgo, un simbolo prezioso del nostro territorio. Panigalonga fa rima con Slow Food: in una tappa speciale dell’evento ci sarà uno stand unico allestito dal Presidio Slow Food, dove verranno preparati i famosi Testaroli pontremolesi, cotti nei tradizionali testi di ghisa arroventati sul fuoco di legna. Gli assaggi saranno serviti con un condimento classico e delizioso: olio extravergine d’oliva e parmigiano, ma ci sarà spazio anche per qualche improvvisazione gustosa, da non perdere. E per rendere questa tappa ancora più divertente e coinvolgente, ci sarà la presenza del mitico Vito Cocorito e delle sue amiche.

"Ringraziamo – aggiungono gli organizzatori – chi con impegno si sta rendendo disponibile per la pulizia dei vecchi sentieri e per la preparazione dei borghi del circuito della Panigalonga. Sentieri e borghi, ricchi di storia e tradizione, ci permettono di scoprire e vivere appieno la bellezza del nostro territorio".

Monica Leoncini