Panigalonga da record. Oltre mille all’evento: "Trekking, folklore e cottura nei testi"

Oltre mille persone alla Panigalonga di Podenzana. Un evento, organizzato dalla Proloco locale, che si conferma tra i più belli della stagione autunnale. I partecipanti, arrivati da tutta Italia, sono stati 1200, a fronte di oltre duemila richieste di partecipazione, si sono impegnati in un cammino di dodici chilometri, tra i principali borghi del Comune di Podenzana, tra musica, divertimento, spettacolo, intrattenimento, laboratori, cultura e gastronomia. Ogni edizione è stata contraddistinta da un tema specifico, quest’anno il tema è stato la cottura dei cibi nel testo: assoluto protagonista il Panigaccio di Podenzana, con lui anche l’uovo, la torta d’erbi e il chiodo di maiale, tutti cucinati nei testi di terracotta. Presente il Testarolo di Pontremoli cotto nel testo di ghisa, con un simpatico confronto per valorizzare similitudini e differenze tra i due prodotti più noti nel panorama gastronomico lunigianese. I presenti hanno gustato i Panigacci con Culatello di Zibello proposti dal ristorante ‘Da Gambin’, con formaggio e verdure dal ‘Ristorante Mirador’ e una versione sperimentale del Panigaccio alla Carbonara, proposta dal ristorante ‘Carbo’ di Aulla che hanno arricchito il sapore di una indimenticabile giornata, terminata con il prezioso gelato alla castagna del Gelatiere di Aulla. I camminatori hanno votato ed eletto come più accogliente il borgo di Cerghiraro, grazie al contributo dell’Avis e come miglior abbinamento il Panigaccio con il chiodo di maiale del borgo di Sescafale. La giornata è terminata con la consegna del Testo d’oro e i festeggiamenti con fuochi d’artificio, in tarda serata, con il sindaco Riccardo Varese e il presidente della Proloco Oreste Galli. "Podenzana – dicono gli organizzatori – è un comune di cinquantaquattro frazioni sparse, unito da un fortissimo spirito di identità e di comunità, ben rappresentato in questa straordinaria occasione. Un grazie da parte della Proloco a tutta la comunità di Podenzana, all’amministrazione comunale, all’associazione di Protezione civile Radio CB, alla Croce Rossa di Albiano, a Slow Food Luni Apua e a tutte le associazioni del territorio".

M.L.