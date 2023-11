Panathlon Premio agli sportivi doc. Riconoscimenti per etica e fair play

Sono stati lo sport e i suoi artefici (società, atleti, allenatori, dirigenti), i protagonisti della serata che il Panathlon Club di Carrara e Massa ha organizzato allo spazio Made a Dogana di Luni per la ’Festa dello sport’, la tradizionale cerimonia per la consegna dei premi ’Fair play’ (carriera, promozione, gesto) e ’Giuseppe Giuseppini’. Il premio Fair play è riservato a personaggi dello sport che si sono distinti per una carriera sportiva esemplare, per un gesto particolarmente significativo, per un ideale di fair play. Obiettivo è l’educazione degli sportivi, per fare dello sport un momento di civile confronto e non di esasperato antagonismo. A fare gli onori di casa il presidente del locale Panathlon Paolo Pasquali. Questi i premiati dalla giuria (presidente Piero Vatteroni, segretario Paolo Dazzi). Premio alla carriera: Apuania Carrara Tennistavolo del presidente Guglielmo Bellotti, una società che ha vinto molto, collezionando sei scudetti, due supercoppa, quattro coppe Italia, una Europe Cup. Premi alla promozione: tenente colonnello Cristiano Marella, comandante dei carabinieri di Carrara, appassionato e sportivo, perché lo sport è anche un valore di legalità, porta un messaggio di rispetto verso il prossimo; Andrea Andrei, atleta in molte discipline e poi anche dirigente, ma soprattutto presidente di quell’Audax che con tre promozioni in quattro anni, raggiunse la B2; Alessandro Spagnoli, già campione del mondo nel tiro a volo paralimpico nel 2019.

Il premio ’Giuseppe Giuseppini-etica e sport’ (fondatore del locale Panathlon, dirigente di Coni e Amatori Pallacanestro) nasce nel 2006 e comprende due sezioni: atleti e dirigenti che hanno onorato lo sport locale; animatori ed educatori che con una attività etica hanno costituito esempio per i giovani. Questi i premiati: Sofia Brizzi (vincitrice anche del premio ’Studente-atleta’) sciatrice di interesse nazionale; il Football Flag, una sorta di football americano senza contatto fisico, ben illustrato da Cristina Costin della White Tiger Massa con Sofia D’Antini, neo campionessa europea under 17. Virginia Tarabella e Terence Rossi, neo campioni del mondo della ’Pole dance’, una disciplina che unisce la danza acrobatica e la ginnastica; le gemelle Michela e Chiara Pisacane, che hanno conquistato allori nella Pallanuoto Bogliasco e la promozione in serie B con il Rapallo; Giacomo Menconi ed Emmanuela Leu, un binomio vincente tecnico-atleta nel nuoto. Nel corso della serata è stata annunciata la donazione di una palestra vita del Panathlon ad Anffas che sarà aperta a tutta la collettività.

Maurizio Munda