Palestra polivalente all’inaugurazione

Sabato si inaugura la palestra polivalente comunale a Podenzana. Alle 16,45 il taglio del nastro e, dopo benedizione e intervento delle autorità, l’esibizione della scuola di ginnastica artistica ‘L’ecole’. L’amministrazione offre tariffe agevolate alle associazioni sportive di Podenzana e dei Comuni limitrofi. Non è stato semplice arrivare al termine dei lavori, interotti dal fallimento di due imprese, dai danni per due pesanti eventi meteorologici, un sopraggiunto aggiornamento progettuale per la variazione della normativa di riferimento. "Sarà messa a disposizione del comprensorio in questa nuova stagione sportiva – spiega il sindaco Marco Pinelli –, per la pratica di varie discipline come calcetto, tennis, pallavolo, visto che è dotata di ampi spogliatoi e priva di barriere architettoniche".