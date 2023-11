Palestra per Avenza. Pronta per giugno

Consegnati i lavori per la realizzazione della nuova palestra dell’Istituto Galilei-Liceo Marconi. L’intervento per costruire la palestra ad Avenza, nell’area attualmente occupata dallo spazio verde e il campo da calcio, proprio di fronte alla scuola sul lato di via Villafranca, ammonta all’incirca a 2 milioni di euro. Con la firma del verbale di consegna dei lavori, avvenuta proprio all’interno della sede della scuola ad Avenza, può partire adesso il cantiere per la costruzione della nuova palestra, che andrà quindi ad ospitare le diverse classi sia dell’Istituto Galilei, sia del Liceo Marconi. L’intervento dei lavori, che saranno eseguiti dalla Provincia, ha il costo preventivato di 2 milioni e 40mila euro e rientra tra i quattordici interventi sull’edilizia scolastica che la Provincia di Massa-Carrara si è vista finanziare grazie al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Anche in questo caso l’ente di Palazzo Ducale ha rispettato una delle scadenze intermedie previste precedentemente dal Pnrr: sulla base dell’accordo di concessione sottoscritto con il ministero, l’avvio dei lavori doveva essere consegnato entro il 30 novembre 2023, pena la perditadel finanziamento.

A realizzare la nuova palestra dell’Istituto Galilei-Liceo Marconi sarà la ditta campana Corbo Group Spa di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si è aggiudicata la gara in un lotto complessivo che era composto da quindici preventivi. I lavori per la nuova palestra, come stabilito dal verbale di consegna, dovranno terminare entro il mese di giugno 2024, quindi tra poco più di sei mesi.