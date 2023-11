Pacco solidale per le donne in difficoltà: dolci e vino per stare meglio

Insieme per sostenere le donne del progetto ’Una vela per la rinascita’. Tre realtà imprenditoriali si uniscono per sostenere il progetto dedicato alle donne che hanno vissuto o stanno vivendo momenti di difficoltà a causa di interventi e cure per neoplasie o altre patologie invalidanti e vittime di maltrattamenti. Cantine Ramarro con Biscottificio Dogliani da Carrara e Greenplanner da Milano hanno lanciato una campagna proponendo le pink, orange, blu e green box, pacchi solidali che si possono acquistare online sul sito di Cantine Ramarro. Con i pacchi solidali è possibile sostenere il progetto e ricevere a casa propria una selezione dei vini naturali Doc di Cantine Ramarro, i cantucci toscani artigianali e i dolci di Dogliani, l’almanacco agenda Greenplanner 2024 e una pochette fatta a mano con vele e tessuti di recupero in un’ottica di sostenibilità ed economia circolare.

Nel corso dell’estate le barche a vela di Asd Mad Mure a dritta hanno ospitato e fatto veleggiare lungo la costa apuana e nel Golfo dei Poeti quasi 60 persone tra donne ospiti e staff. Donne che stanno lottando contro un tumore, donne con problemi neurologici quali sclerosi multipla o danni da ictus, donne con problemi congeniti all’apparato cardiocircolatorio, donne con situazioni familiari complesse e donne che hanno trovato il coraggio di allontanarsi da condizioni di violenza fisica o psicologica: sono loro che insieme hanno iniziato un gioioso percorso di rinascita grazie alla vela e che hanno visto decisi miglioramenti sia a livello fisico, imparando a prendersi cura di sé, sia a livello psicologico con un incremento dell’autostima e della fiducia in se stesse. I benefici per le donne che partecipano al progetto sono molteplici e si possono riassumere nella parole di Rita Maggi, una delle donne che hanno partecipato al progetto: Una vela per la rinascita è stato il mio trampolino di lancio per il ritorno ad una vita normale". E ben ne sono consapevoli persone generose e speciali come Silvia e tutto il suo entourage che sono state in grado di coinvolgere in esperienze meravigliose noi donne provenienti da esperienze traumatiche e farci stare bene, coccolate e amate".