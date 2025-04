Ottant’anni fa la Liberazione. Cerimonia al Guglielmi con la console americana

La festa per gli 80 anni dalla Liberazione di Massa dal nazifascismo inizierà stamani – in quel ’fatidico’ 10 aprile – per protarsi nei giorni a venire con un ricco calendario di eventi dedicati alla Storia e alla Memoria. Il primo appuntamento è alle 11 al teatro Guglielmi con il consiglio comunale solenne, che vedrà gli interventi del presidente del Consiglio comunale Agostino Incoronato, il sindaco Francesco Persiani, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, Anpi Massa, Fivl e Assoarma.

Orazione ufficiale affidata all’onorevole Vannino Chiti, presidente dell’Istituto storico della Resistenza toscana e dell’età contemporanea. Sarà presente anche la console americana a Firenze Daniela Ballard. Al termine avrà luogo l’inaugurazione della targa marmorea dedicata alle motivazioni della medaglia d’Oro al Merito Civile della città di Massa, posta all’esterno della sala consiliare ’10 Aprile’. Seguirà il consueto corteo dall’atrio del Comune per la deposizione delle corone ai monumenti del centro: in largo Matteotti, in piazza Aranci, al comandante ’Vico’ sotto al Comune e Arnaldo Pegollo di fianco alla Prefettura. La deposizione di corone e mazzi di fiori sarà accompagnata da una voce narrante. Poi, alle 15, porte aperte ai due rifugi antiaerei cittadini e alle 16 l’inaugurazione a Palazzo Ducale delle mostre: ’Venti mesi per la libertà nella provincia di Massa Carrara’, Salone degli Specchi; ’Primavera 1945, passavano gli americani... io mi ricordo’, Salone degli Svizzeri; Fumetto partigiano: ’Pietro Del Giudice. Un uomo di pace in tempo di guerra’ e il Fumetto partigiano ’Aldo Salvetti’).

Alle 18 in sala consiliare il convegno di Davide Del Giudice con moderatore Alberto Sacchetti durante il quale verranno presentati i libri: ’April 1945 Go for broke in Italy’ di Davide Del Giudice; ’In Apuania dalle parate ai rifugi antiaerei’ di Giuliano Marselli’ e ’Le difese della Linea Gotica’ di Gabriele Caproni. Si prosegue domani alle 17.30 a Palazzo Ducale dove, evento organizzato da Assoarma, si parlerà de ’Il ruolo del ricostituito Regio esercito nella Liberazione d’Italia’ con il Generale di corpo d’armata dei carabinieri Carmelo Burgio.

Sarà inaugurato sabato alle 10 in via del Bargello un cippo marmoreo omaggio ai reparti Us Army che liberarono la città, poi alle 16 in piazza Aranci arriverà la Fanfara dei Bersaglieri (concerto in replica alle 21 al Guglielmi) e alle 18 è in programma a Palazzo Ducale (Salone degli Svizzeri) il convegno ’Donne e Resistenza massese’ da ’Albertina e le altre’ di Angela Maria Fruzzetti. Sarà presente Mario Paolisso, il bambino salvato sull’Altissimo nel gennaio 1945. Intermezzi musicali di Marco Alberti, modera Stefano Bessi Carloni. ’Massa in fiore’ accenderà la festa in città domenica, dove alle 11 arriverà la sfilata di mezzi storici con omaggio al cippo degli americani caduti, evento a cura dell’associazione Linea Gotica Tirrenica. Alle 17 all’aeroporto di Marina di Massa è previsto un lancio di paracadutisti. Lunedì alle 17 a Palazzo Ducale, in Salone degli specchi, all’interno della mostra a cura di Anpi ’Venti mesi per la libertà nella provincia di Massa Carrara’, interverranno lo storico Paolo Pezzino con ’A ottant’anni dalla Liberazione ripensando la Resistenza’ e Giovanni Cipollini, presidente Anpi Pietrasanta - Versilia con ’La Linea Gotica’. La settimana di eventi si ’chiude’ il 16 aprile alle 10: all’interno della mostra “Fumetto Partigiano Pietro del Giudice, un uomo di pace in tempo di guerra” e fumetto Partigiano “Aldo Salvetti”, interverranno Giulio Peranzoni, lo storico Massimo Michelucci e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara Enrico Isoppi.