Orto botanico Massa: “I sentieri della castagna”, iniziativa per le scuole

La prima domenica di ottobre chiude la ‘stagione’ delle aperture ordinarie dell’orto botanico Pellegrini-Ansaldi al Pian della Fioba: un’estate positiva, in linea con il passato, nonostante la riapertura della Strada provinciale 4 sia avvenuta soltanto a luglio, in attesa di fare un bilancio preciso sulle presenze di turisti, studenti e appassionati fino a settembre. Ora inizia il periodo delle aperture e delle iniziative speciali. "Dopo l’esperienza degli scorsi anni già diverse scuole della zona ci stanno contattando al fine di fissare la visita in autunno per farsi accompagnare da Aquilegia alla scoperta della natura e dei paesaggi delle Alpi Apuane – sottolinea il presidente Andrea Ribolini – Oltre a ciò, anche per quest’autunno torniamo a riproporre la proposta didattica ‘Sui sentieri della castagna - Tra selve, borghi e seccatoi’. A breve dovremmo anche essere in grado di fornire maggiori informazioni sulla possibilità di raggiungere Antona con il bus della linea 66, dopo aver risentito per i dettagli organizzativi la Provincia Massa-Carrara e Autolinee Toscane". L’iniziativa dedicata ai sentieri della castagna andrà avanti fino al 20 novembre, è dedicata soprattutto alle scuole come proposta didattica e in particolare prevede la visita al borgo di Antona.

E’ qui che in autunno tornano ad accendersi i seccatoi e le scolaresche avranno la possibilità di visitarne uno in funzione: il seccatoio della Evelina. Escursione su prenotazione, tutti i giorni infrasettimanali, della durata di minimo 2 ore. Per altre informazioni visitare la pagina Facebook dell’orto botanico oppure contattare il numero 348 8909255.