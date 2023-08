Orolologi per Casa Ascoli Esposto di Benedetti

Spreco di denaro pubblico a Casa Ascoli. Lo sostiene il presidente dell’associazione Massa Città Nuova, Stefano Benedetti, che mette in luce quello che reputa una spesa inutile in una situazione economica già molto precaria, vale a dire "l’acquisto di 70 smart watch per un valore pari a 20mila euro da dare in uso agli ospiti della casa di riposo". "Orologi – continua l’ex presidente del Consiglio comunale – che giacciono ancora abbandonati in una scatola con gli abbonamenti scaduti e minimo dovrebbero essere riattivati con tanto di ulteriore costo di istallazione. Ma in realtà non saranno riattivati perché l’esperienza è stata negativa e lo stesso personale ha riconosciuto che non sono serviti a nulla se non a gettare al vento tanti soldi. Il problema non è solo quello di aver speso 20.000 euro, ma di averli utilizzati durante la fase di dissesto finanziario della struttura. E senza una gara pubblica per individuare l’orologio con il miglior rapporto qualità prezzo". Benedetti ha inviato un esposto alla Corte dei Conti.