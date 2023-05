Orientatori turistici Gruisti e idraulici

Le ultime proposte pubblicate dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per informazioni e candidature visitare il sito https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro 1 OPERAIO Impresa meccanica ricerca una tirocinante. Il periodo di tirocinio è finalizzato alla formazione di un operaio addetto alla linea produttiva di cuscini in uso nelle cave di marmo. Successivamente al tirocinio, la previsione è di assunzione Età 18-29 anni. Offerta MS-192052 1

MECCANICO Officina con lunga esperienza nella vendita e riparazione moto ricerca un meccanico con esperienza specifica su motocicli. Previsto contratto a tempo indeterminato. Sede Massa. Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-191918

2 ORIENTATORI TURISTICI Azienda servizi turistici ricerca 2 orientatore turistico per visite guidate e addetto front office nell’ambito del territorio della Lunigiana per i mesi di luglio e agosto full time. Indispensabile buona conoscenza lingua inglese e informatica. Sede Fivizzano. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-191843

1 IDRAULICO Azienda termoidraulica ricerca un idraulico esperto per attività di riparazione e realizzazione di opere idrauliche e di climatizzazione, installazione e manutenzione caldaie. E’ necessario essere automuniti. Possibili trasferte nelle zone di Carrara, Massa, Viareggio, La Spezia. Sede azienda Carrara. Offerta MS-191842

1 GRUISTA Azienda che opera nel settore edilizio ricerca escavatorista con esperienza nel settore idraulico stradale Prevista trasformazione a tempo indeterminato. Sede Pontremoli e Aulla. Offerta MS-191839 1