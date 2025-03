Ordigno bellico inesploso. Un proiettile di artiglieria ’nascosto’ vicino alle case

Come sovente avviene nel nostro territorio, toccato duramente dagli avvenimenti bellici relativi al secondo conflitto mondiale, ancora una volta la terra ha restituito un oggetto appartenente a quel passato, non troppo recente ma neanche ormai ravvicinato. E’ stato infatti rinvenuto nella mattinata di venerdì un ordigno bellico nel Comune di Aulla e per la precisione in via Verpiana 16. La segnalazione – non appena è avvenuta la scoperta – è stata fatta da una cittadina direttamente alle autorità locali e rinvia alla presenza di un ordigno presumibilmente risalente all’ultimo conflitto mondiale. Questo particolare oggetto è stato rinvenuto, naturalmente non senza una certa apprensione, nei pressi dell’abitazione. Subito è così scattata la macchina degli interventi da parte delle autorità preposte e il sindaco di Aulla Roberto Valettini ha emesso a tutela della sicurezza di ciascuno una ordinanza di interdizione immediata dell’accesso, circolazione e transito di persone e cose nell’area – che è già stata delimitata dai carabinieri e dalla polizia municipale di Aulla – e nelle zone limitrofe.

L’interdizione in questione avrà vigore dalla data di emissione dell’ordinanza n. 4 del 7 marzo, fino alla conclusione delle operazioni di bonifica, che sono previste per la giornata di domani. Sentiti gli artificieri, deputati a intervenire in casi simili – come già avvenuto molte altre volte in passato anche recente – il disinnesco è previsto proprio per domattina alle 10, salvo allerte. All’apparenza, l’ordigno si presentava come un proietto di artiglieria corroso dalle intemperie ed in stato di buona conservazione.