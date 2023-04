"Ora quei blocchi di cemento sono pericolosi"

Segnalazioni di pericolo in via Bassa Tambura. Dopo il bivio per la via dei Carri, proseguendo via Bassa Tambura, la curva è stata ristretta a causa di blocchi di cemento che, urtati probabilmente da un camion, sono stati spostati sulla carreggiata per circa 20 centimetri. "Si tratta di una situazione pericolosa – afferma un residente – perchè l’angolo del blocco di cemento, posto a sostegno del versante colpito dal dissesto, compare proprio imboccando la curva tanto da obbligare gli automobilisti a spostarsi verso la carreggiata opposta".

Le criticità di via Bassa Tambura sono note da tempo e si segnala anche la costante caduta di sassi dal versante situato sopra l’ex cartiera, dopo Canevara. "Quel versante presenta smottamenti e movimenti franosi per cui necessita di un sopralluogo ed eventualmente di interventi mirati alla messa in sicurezza". Idem per il versante che scende in prossimità del Cartaro, caratterizzato da scivolamenti a valle di sassi, terra e piante che finiscono sulla carreggiata. A proposito del Cartaro, si segnala anche inquinamento luminoso causato da alcuni lampioni messi nel piazzale del pubblico acquedotto per motivi di sicurezza. Un fascio di luce che disturba gli automobilisti che si ritrovano improvvisamente abbagliati con il rischio di incidenti.