Opere per 246mila euro sulla provinciale di Mulazzo

Sono 246mila gli euro che la Provincia di Massa-Carrara mette a disposizione per l’intervento di ripristino lungo la Strada Provinciale 32 (Mulazzo-Parana-Montereggio).

Si tratta, in modo particolare, del quarto lotto rispetto al quale in questi giorni il Settore Tecnico di Palazzo Ducale ha provveduto ad approvare il progetto e ad avviare la procedura negoziata con almeno cinque operatori per l’affidamento dei lavori. Il finanziamento di questo importante lotto deriva dalla rimodulazione delle economie che sono derivate dall’esecuzione dei precedenti tre lotti. Nel 2021 infatti la Provincia, a seguito di un sopralluogo effettuato con la Regione Toscana e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, aveva presentato la richiesta di poter impiegare quelle risorse.

Una volta ricevuto il via libera da Regione e Dipartimento, nel corso del 2022, quindi, l’ente di Palazzo Ducale aveva provveduto ad affidare la progettazione definitiva.