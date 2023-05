Open day in caserma, le scuole dai militari dell’Arma

A scuola di legalità con i carabinieri della compagnia, che hanno ospitato in caserma una trentina di alunni delle classi terza e quinta della primaria ‘Figlie di Gesù’. Si tratta dell’ultima tappa del progetto dell’Arma intitolato ‘Cultura della legalità’. Un ciclo di appuntamenti che attraverso un contatto tra bambini e militari insegna come si difendono i cittadini e come si fanno rispettare le leggi. A fare gli onori di casa il maggiore Cristiano Marella, che insieme ad altri militari ha spiegato la funzione del carabiniere nella società, l’importanza del numero unico di emergenza 112. La scolaresca ha avuto la possibilità di visitare la caserma, comprese alcune zone solitamente non accessibili al pubblico, come ad esempio i locali adibiti alle attività investigative e il laboratorio destinato ai rilievi fotografici e dattiloscopici. A grande richiesta, gli alunni sono saliti sull’autoradio del pronto intervento, poi hanno visto da vicino il fuoristrada 4x4 utilizzato per raggiungere i luoghi che hanno fondi accidentati, come le zone più elevate delle Alpi Apuane, comprese le cave di marmo. Alla fine della visita i bambini hanno consegnato al maggiore Marella una letterina di ringraziamento con un disegno colorato che raffigura le loro classe insieme agli uomini dell’Arma.