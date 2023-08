Open Arms Monni e Spinelli di nuovo in porto

Sono tornate a Marina di Carrara le assessore alla protezione civile e al sociale, Monia Monni e Serena Spinelli. Lo hanno fatto per incontrare il comandante e l’equipaggio della Open Arms. "E’ davvero incredibilmente stridente – sottolineano - il contrasto tra la realtà di uno spazio organizzato per salvare vite e assistere persone e l’assurdità politica di un fermo amministrativo deciso per punire chi agisce mosso da spirito di solidarietà e umanità. E’ questa la prima sensazione che si ha salendo a bordo della Open Arms. E subito dopo questo c’è la necessità di riprendere il lavoro. Su queste navi ci sono uomini e donne che dedicano il loro impegno per le vite degli altri, giustamente indignati dai troppi tentativi di accostare la loro opera umanitaria alla realtà criminale degli scafisti".