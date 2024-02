Opa Il concerto del cuore. Suona l’orchestra del Palma

La musica di grandi compositori, la straordinaria bravura dell’orchestra fiati e delle cantanti soprano del Liceo musicale Palma di Massa per celebrare la Giornata mondiale delle cardiopatie congenite. Se ci sono binomi indissolubili, parole che non possono essere separate, Amore e Cuore sono due di quelle. Così il 14 febbraio è un giorno speciale per Monasterio che celebra, non solo la festa degli innamorati, ma anche questa Giornata mondiale. E lo fa ospitando, alle 15.30, nell’area verde davanti all’Opa, un concerto di 50 studenti del Liceo Palma diretti dai professori Francesca Corsi, Riccardo Figaia e Oriano Bimbi. Ad aprire l’evento sarà un suggestivo girotondo, organizzato da Aicca (Associazione italiana cardiopatici congeniti adulti): studenti, insegnanti, personale sanitario e amministrativo si daranno la mano. Un gesto dal forte valore simbolico: insieme per la cura del cuore.

Seguirà, poi, l’esecuzione di 9 brani per un’ora ininterrotta di emozioni e musica: dall’Arioso di Bach, a Morricone, fino ai classici Disney per intrattenere anche i più piccoli. Grazie alle associazioni che lavorano ogni giorno a fianco di Monasterio, la Giornata delle Cardiopatie sarà celebrata anche nelle degenze di entrambi gli ospedali di Monasterio, l’Opa appunto e l’Ospedale San Cataldo di Pisa: in mattinata Aicca consegnerà, infatti, un piccolo dono ai degenti. Nel pomeriggio le volontarie di ’Un cuore Un mondo’ regaleranno ai piccoli pazienti dell’Opa cioccolatini e ospiteranno allegri ’truccabimbi’ nella sala giochi della degenza pediatrica, allestita per l’occasione.

L’orchestra dei fiati del Liceo Palma è composta da allievi delle classi di Oboe, Flauto, Clarinetto, Sassofono, Tromba, Corno, Trombone e Tuba e si avvale della collaborazione delle classi di percussione e di canto. Negli ultimi anni ha partecipato a numerosi concerti sul territorio apuano. Si ricordano, tra gli altri, i concerti all’alba di Ferragosto sul pontile a Marina di Massa, le feste della polizia di Stato, della polizia Municipale di Massa e delle Forze armate e della Repubblica. Si è esibita più volte inoltre nella Casa circondariale e in vari concerti di Natale.