Onore a tre Maestri del lavoro: "Competenze e sapienza devono trasferirle ai giovani"

Sono tre i nuovi tre maestri del lavoro della provincia che l’1 maggio, in Ppalazzo Vecchio a Firenze, riceveranno la stella al merito insieme a tutti i premiati della Toscana. Sono stati ricevuti dal prefetto Guido Aprea, accompagnati dai vertici provinciali: il console Erberto Galeotti, il segretario Carlo Ghironi, il vice presidente area centro Italia Gino Piccini. I nuovi ‘maestri’ sono Andrea Adorni di Aulla (MBDA della Spezia), Alessandro Sboro di Carrara (Nuovo Pignone di Massa) e Angelo Verzanini di Carrara (Coopertativa Cavatori Lorano). Per loro il riconoscimento del grande impegno sul lavoro in cui si sono distinti per laboriosità, perizia professionale e condotta morale, diventando anche esempio per i colleghi e soprattutto per i giovani.

"Questo meritato riconoscimento che arriva dalla Presidenza della Repubblica è frutto di una profonda e complessa istruttoria che mette al centro il merito sul lavoro e una provata moralità nella vita sociale" ha detto il Prefetto. Piccini ha ricordato la storia del magistero del lavoro, quindi la nascita della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro che quest’anno compie 70 anni. Al prefetto Aprea il libro sull la storia dei ‘maestri’ e la stella che commemora il centenario.