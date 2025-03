Omaggio da Carrara a Trudeau. Una targa-mosaico di Spahi

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha ricevuto un mosaico da Carrara di Suzanne Spahi. In questi giorni Trudeau lascia il mandato politico dopo 15 anni. La folta comunità di italiani presenti in Canada, che lo ha sostenuto durante tutto il suo mandato politico nel Partito Liberale, ha voluto organizzare una festa di saluto in suo onore. L’Association libérale fédérale de Papineau, nella veste del suo vice presidente, l’italiano Luigi Santelli, lo ha omaggiato con un mosaico.

Conoscendo la scuola del mosaico di Montreal, diretta dalla mosaicista canadese Suzanne Spahi, che è residente a Carrara dal 2018 e già protagonista del ’Muro delle rose’ in mosaico nella città dei marmi, Santelli l’ha contattato per commissionare la realizzazione di una targa-mosaico, secondo una sua prima idea caratteristica, da regalare al primo ministro canadese a sorpresa. E’ stato comunemente deciso di elaborare una mappa della sua circoscrizione: il quartiere di Papineau, a Montreal. Così, in tempi stretti, Suzanne Spahi ha realizzato a Carrara il mosaico inserendo tante tessere di vetro variamente colorate nella planimetria centrale del quartiere, che simboleggiano le tante comunità multiculturali, caratteristica degli abitanti di Montreal; mentre la parte circostante è stata realizzata con tessere di marmo bianco statuario di Carrara.

Il mosaico, spedito velocemente in Canada, è stato presentato al primo ministro in un incontro privato con i membri dell’associazione Papineau nell’affollato evento di addio alla Casa d’Italia a Montreal. Trudeau si è soffermato a lungo con curiosità e meraviglia nel ricevere l’omaggio, e in particolare ha subito il fascino delle tessere in bianco di Carrara e del taglio minuzioso manuale. Ha dichiarato che lo terrà esposto in permanenza nel proprio ufficio privato. Un po’ di Carrara resterà sempre con lui.