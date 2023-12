Omaggio al presepe di Greccio nel convento dei Cappuccini

In ricordo degli 800 anni del presepe di Greccio, l’Associazione Padre Damiano da Bozzano ha allestito un presepe all’interno del Convento dei Cappuccini. San Francesco, di ritorno da Roma dopo aver ottenuto la definitiva approvazione della Regola, si ferma a Greccio e qui, in una grotta, fa allestire una mangiatoia in cui rappresenta dal vivo il bambino nato a Betlemme, per vedere con i suoi occhi i disagi per la mancanza di tutto ciò che è necessario. La tradizione del presepe, così cara ai Francescani, trae origine da questo presepe vivente eucaristico. Il presepe è un segno di pace, di amore, di misericordia. Con lo stesso spirito di umiltà e povertà, nell’orto e nel bosco del Convento dei Cappuccini è stato realizzato un presepe all’aperto, con materiali di recupero, che ripercorre gli avvenimenti propri dell’Avvento, ambientati in sei scenari molto suggestivi, contenuti in altrettanti bolle di luce, da scoprire lungo un percorso emozionante, volutamente immerso in un’atmosfera di buio e silenzio.

L’idea di questo presepe è stata voluta dall’architetto, scenografo, Leonardo Conte che ha curato, nei minimi particolari, tutte le scene, gli aspetti storici, culturali e spirituali secondo quello riportato nelle Sacre Scritture. Giulio Barlucchi, socio dell’Associazione e curatore delle luci e dei suoni sente quella grotta come " anche la casa di ognuno di noi, delle nostre povertà , è la casa dei migranti, dei senza tetto, delle vittime della guerra e della fame. La nascita di Gesù – continua Barlucci – è l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità agli ultimi, agli scarti". L’allestimento del presepe vuole essere, al tempo stesso, un messaggio di pace e amore e un momento di riflessione verso il tema dell’ambiente, nel segno di quella visione umana ed ecologica che San Francesco ha predicato durante tutta la sua vita. Il presepe è visitabile fino al 7 gennaio, dalle 16.30 alle 21 nei giorni festivi e dalle 16.30 alle 20 nei giorni feriali. Sempre per ricordare il presepe di Greccio, all’interno del salone del Convento è inoltre possibile visitare anche una mostra di presepi.