Omaggio a Puccini nel libro di Cheli Tomei

Il Museo ’Ugo Guidi 2’ di Massa rende omaggio a Giacomo Puccini presentando il nuovo libro di Marilena Cheli Tomei. Si intitola “Giacomo Puccini (nella foto), l’amicizia e altre cose“ il libro della saggista e storica uscito alcuni giorni fa per conto di MdS Editore, inserito nelle manifestazioni legate ai 100 anni della scomparsa del celebre compositore lucchese. Prefazionato da Paolo Spadaccini vice presidente della Fondazione Festival Pucciniano, il volume comprensivo della sinossi di tutte le opere, da ’Le Villi’ a ’Turandot’, nonché di una esaustiva bibliografia, si presenta come un viaggio nella complessa personalità pucciniana, riportando i testi autografi del Maestro nelle lettere inviate agli amici e dando risalto a 4 figure in particolare. L’attore Max Baroni reciterà alcuni testi tratti dal libro, accompagnato alla tastiera da Anna Maria Salamina. La storica e saggista Marilena Cheli Tomei presenterà un prezioso saggio sull’artista al MUG2 oggi alle 18 indagando con intuito e documentazione i contatti dell’illustre Maestro a proposito del suo vissuto a Torre del Lago con un focus su Toscana e Lombardia. Il volume dasarà presentato dall’autrice.