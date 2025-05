Ok al nuovo ponte di Pognana. Un’opera che vale due milioni

Avanti tutta con il nuovo ponte di Pognana, nuova fumata bianca. E’ arrivata nel pomeriggio di venerdì scorso, al Museo degli Agostiniani, dove è stato presentato ufficialmente al pubblico il progetto del nuovo ponte che conduce a Pognana, lungo l’omonima strada provinciale che ha inizio da Fivizzano.

Una struttura che è senza dubbio sia fondamentale che strategica per poter riuscire a raggiungere al meglio le tante realtà abitate dell’Alta Valle del Rosaro ed una parte considerevole del territorio comunale tutto. Si tratta insomma di un’opera, come ha infatti evidenziato nel suo intervento dal presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti, finanziata con un investimento di 2 milioni di euro. All’evento, erano inoltre presenti il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, gli ingegneri Michela ed Andreani, con il capo di gabinetto della Provincia Pietro Leoncini.

"Si tratta di un’opera molto importante, che interesserà un ponte il quale, come già verificato da tempo, non era più idoneo – spiega Giovanni Poleschi presidente del consiglio comunale di Fivizzano – a garantire il traffico in sicurezza. Il nostro Comune e la Provincia hanno lavorato intensamente per trovare questa somma importante con cui realizzarlo. Sono tante le situazioni che vanno sistemate sul territorio in fatto di regimazioni stradali. Del resto occorre ricordare che le provincie con i tagli subiti sono state alquanto penalizzate. Una cosa importante a questo proposito, confermatami dal sindaco Giannetti è che grazie ai contributi relativi alle Aree Interne la Provincia a breve asfalterà la strada fra Monzone ed Equi Terme, che versa in condizioni pietose. E questo nella logica di una corretta valorizzazione di un sito in cui il Comune ha investito molto denaro, circa un milione di euro. Parliamo di Equi Terme che poi quest’anno con la presentazione della nuova struttura termale andremo a valorizzare ancora di più".

Roberto Oligeri