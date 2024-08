Ok ai concerti all’Arena della Versilia

Il Vibe Festival all’Arena della Versilia di Montignoso ottiene il via libera dalla Regione. Gli uffici proprio in questi giorni hanno approvato la valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta (Vinca). Sono dieci date di concerti, fino al 15 agosto, che scattano domani con il dj Gabry Ponte (nella foto), con le prove a partire dalle 18 e lo spettacolo fino a mezzanotte. Un documento essenziale per permettere la realizzazione della rassegna perché si svolge in un’area che vicino all’autostrada ma anche a 200 metri da una Zona di protezione speciale, il Lago di Porta, che è anche area naturale protetta così come le Rupi di Porta nel comune di Pietrasanta, ed è previsto l’arrivo di migliaia di persone, fino a un massimo di 9mila di capienza. La valutazione positiva è comunque soggetta a delle prescrizioni da rispettare, compresi successivi approfondimenti istruttori e altre analisi acustiche durante i primi spettacoli. A ogni modo gli uffici hanno concluso che "l’intervento non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie" disponendo però agli organizzatori di adottare " misure di sicurezza e saranno garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi". La sosta dovrà essere regolamentata a specifiche aree, non dovranno essere realizzati servizi igienici in prossimità di corsi d’acqua e l’illuminazione artificiale aggiuntiva sarà rivolta prevalentemente verso il basso. L’autorizzazione, per conoscenza, è stata trasmessa anche aI Carabinieri Forestali di Massa Carrara.