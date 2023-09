Oggi una giornata dedicata ai mitici “pomi“

Il delizioso e storico borgo di Codiponte ancora una volta in vetrina per la tradizionale “Sagra dei pomi“ con sfilata dei carri allegorici, mercatino artigianale e iniziative per tutte le età. I ‘pomi’, che richiamano la piantagione di mele renette nei pressi dell’antica Pieve proto-romanica, si troveranno sotto forma forma di torte e frittelle. Si pranza dalle 13 e la sera musica live e balli in piazza.

Anche quest’anno l’omonimo Comitato Promotore, in collaborazione con il Comune di Casola Lunigiana, organizzano l’ormai noto e apprezzato evento, tutto all’insegna della mela, prodotto tra i più caratteristici della Lunigiana. Il programma di oggi, giornata conclusiva dell’evento, prevede l’apertura della Pieve Romanica con il mercato per le 13. Si potrà prendere parte sia al pranzo che alla cena, interamente basati entrambi su prodotti del territorio.

Alle 16 l’appuntamento è con la sfilata di carri allegorici insieme al Gruppo Storico e gli Sbandieratori di Fivizzano. Seguiranno il Balletto dei bimbi di Codiponte, bolle di sapone giganti, micromagia e truccabimbi. In concerto, infine, si esibiranno gli “Spetnaz-Blues and more“.

R.O.