Oggi l’addio al giovane Luca Fontana

Tutta una comunità si prepara ad accogliere Luca Fontana (nella foto), il ragazzo di 30 anni che ha avuto un malore improvviso martedì in un centro specialistico di Modena. Il giovane cameriere originario di Romagnano è da ieri all’obitorio e oggi alle 16,30 si terrà il funerale alla chiesa di Romagnano. Si prevede che saranno in molti a lasciare un ultimo saluto al ragazzo che aveva molti progetti in mente, uno su tutti quello di ritornare a studiare, magari da settembre, per cambiare la sua vita, entrando in una delle facoltà che aveva osservato, come quella di Psicologia o scienze della Nutrizione.

Una vita spezzata troppo presto che ha ancora in sospeso troppe domande: la famiglia, la mamma Barbara e la sorella, stanno attendendo l’esito dell’autopsia che la Procura di Modena aveva disposto nelle ore immediatamente successive alla tragedia per fare il punto sulle cause del decesso. Intanto gli amici di una vita hanno indetto una raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia per i costi del funerale, come piccolo segnale di aiuto a coloro che in questo momento stanno vivendo un vero e proprio calvario.

Appassionato del canto e del karaoke, Luca era molto conosciuto in centro città e apprezzato da tutti. Le persone che l’hanno conosciuto lo ricordano come un giovane dal carattere dolce, sempre pronto ad aiutare gli altri, disponibile al dialogo con tutti.