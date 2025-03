Oggi il funerale di Carlo Tedeschi

Oggi, alle 14,30 nella chiesa di Monzone, i funerali di Carlo Tedeschi, il volontario della Pubblica Assistenza ‘Valle del Lucido’ morto a 47 anni poco dopo l’incidente di dicembre in cui sulla strada di Vinca finì contro un muro l’ambulanza su cui viaggiava con due colleghi per portare un anziano all’ospedale di Fivizzano, morto nell’impatto. Tedeschi era rimasto ferito e ricoverato a Pisa, poi la riabilitazine alla Don Gnocchi di Fivizzano. Sulle cause del decesso è stata aperta un’inchiesta. Tedeschi lascia la mamma Giuseppina e il fratello Franco.