Oggi è l’ultimo giorno per presentare suggerimenti

Oggi è l’ultimo giorno di presentazione delle osservazioni. Lo fa sapere il Comune "E’ possibile ‘osservare’ il progetto nei 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso sul Burt avvenuta il giorno 2 gennaio 2025 e quindi entro e non oltre il giorno 17 gennaio".

La sostanziale differenza, sotto l’aspetto urbanistico per il progetto iniziale riguarderà l’eliminazione della rotatoria e prolungamento di via Giampaoli. Poi anche alcune modifiche al progetto per il giardino storico, visto che la Soprintendenza ha messo il vincolo monumentale, ovvero, invece che fare un giardino moderno, realizzarlo seguendo il passato, con le essenze dell’epoca e la configurazione originaria del giardino. La Conferenda dei servizi ci sarà il 6 febbraio, dove al tavolo saranno presenti oltre al Comune, Regione, Provincia, Arpat e Soprintendenza, solo per citarne alcuni. Una volta avuto il nullaosta il piano andrà in consiglio per la ratifica. E di pari passo il progetto sarà visionato dalla Soprintendenza per avere l’ok sotto l’aspetto edilizio.