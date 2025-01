Oggi altra giornata di frenesia

Per i tifosi giallazzurri anche oggi sarà una giornata di passione. I circa duemila rimasti fuori dalla prevendita, già dalle prime luci dell’alba andranno a caccia degli ultimi 600 biglietti disponibili per il derby Carrarese – Spezia, in programma domenica. Ogni tifoso con carta d’identità e quattro codici fiscali di conoscenti potrà acquistare quattro biglietti. Dopo la storica promozione in serie B in città c’è fame di calcio, e anche chi non era mai andato allo stadio adesso ci vuole andare a tutti i costi, tanto più in una partita sentita come quella con lo Spezia, che tifosi e calciatori vivono come una battaglia da vincere a tutti i costi.

Una caccia al biglietto che si deve alla capienza dello Stadio dei Marmi, che oltre un preciso numero di spettatori non può contenere per i noti problemi dell’impianto calcistico. E nonostante la deroga firmata dalla sindaca Serena Arrighi per aumentare la capienza, alla partita più attesa e sentita del campionato potranno assistere solo in 4.194. Tutti gli altri dovranno tifare dallo schermo della tv di casa o da quello di uno dei tanti locali che trasmetteranno l’incontro.

Come spiegato in altro articolo i supporter hanno criticato la società per la mancata vendita online dei biglietti, ma in realtà visto la storica rivalità delle due compagini calcistiche il divieto è arrivato direttamente dal Gruppo operativo sicurezza, così da evitare tafferugli tra tifoserie.