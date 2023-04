Occupazioni per l’estate Il 18 aprile nuovo open day

Le sedi territoriali del Centro per l’impiego di Massa Carrara hanno organizzato un nuovo open day dedicato all’incrocio di domanda e offerta di lavoro in programma il 18 aprile. La stagione estiva si avvicina e le aziende sono ancora alla ricerca di personale: per questo si tratta di un nuovo appuntamento dedicato alle professioni tipiche delle attività stagionali. In particolare la ricerca è rivolta a qualifiche come cuoco, pizzaiolo, aiuto cuoco, cameriere di sala, cameriere ai piani, receptionist, manutentore o tuttofare. Nella data del 18 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, gli operatori del servizio imprese saranno disponibili a colloquiare gli utenti interessati alle offerte di lavoro nei profili di cui sopra, nonché ad acquisirne candidatura e curriculum vitae.

L’iniziativa sarà organizzata in tutti e 3 i Centri per l’impiego: Massa, viale Stazione 65 telefono 055 19986331, Carrara, viale XX Settembre stesso numero di telefono, e Aulla, via Pisacane 3, telefono 055 19986254. L’open day si svolgerà in analogia a quanto già fatto nei precedenti eventi.