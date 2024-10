’Occhio al cuore’ nelle farmacie. La prevenzione firmata Nausicaa

Senza saperlo una persona su quattro dopo i 40 anni potrebbe soffrire di fibrillazione atriale. E su quattro ricoveri per ictus è stato dimostrato che uno di questi derivi dalla fibrillazione atriale. Per questo sta per partire il progetto ‘Occhio al cuore’, un percorso di prevenzione sviluppato da Nausicaa in collaborazione con le Pro loco, il Comune di Carrara e le farmacie comunali. Con ‘Occhio al cuore’ i cittadini dai 40 ai 70 anni potranno richiedere un esame gratuito in una delle farmacie comunali per escludere problemi di ipertensione e fibrillazione atriale. Il progetto durerà due mesi e mezzo, andando a rotazione sulle farmacie comunali: dal lunedì al venerdì sarà possibile usufruire dello screening nelle farmacie comunali, mentre il sabato avverrà a rotazione nei paesi a monte. Dopo gli esami se verranno riscontare patologie cardiache, i cittadini potranno essere seguiti dal proprio medico di famiglia o avviati in un percorso al Noa con il primario di cardiologia, il dottor Giuseppe Arena, che prenderà in carico quell’eventuale soggetto positivo alla fibrillazione atriale. Il percorso di prevenzione è stato presentato nei giorni scorsi dal presidente di Nausicaa, Antonio Valenti, dal direttore Lucia Venuti, dai tecnici Riccardo Pollina e Giuseppe D’Aleo, e dall’assessore alle partecipate Carlo Orlandi.

"Sono molto soddisfatto di questa collaborazione con le Pro loco – ha detto l’assessore Orlandi –. Grazie a loro e a Nausicaa, potremmo continuare ad offrire ai cittadini un importante sistema legato alla prevenzione gratuita, che già in passato ha dimostrato la propria efficacia. La presenza nei paesi a monte è un ulteriore passo in avanti per arrivare ad un numero sempre maggiore di cittadini". "Inclusione sociale e attenzione alle fasce deboli –ha aggiunto Valenti –. Unendo le nostre forze possiamo sviluppare progetti mirati per le fasce di popolazione più vulnerabile come gli anziani, i disabili e le persone sole. Proporre servizi di prevenzione direttamente nelle comunità locali significa abbattere barriere e rendere la salute un diritto accessibile a tutti. La salute è il bene più prezioso che abbiamo, e la prevenzione è lo strumento più efficace per preservarla. Lavorando insieme Nausicaa e le Pro Loco possono fare la differenza, promuovendo la prevenzione e migliorando la qualità della vita di tutta la nostra comunità".