Obiettivo rigenerazione urbana. Così Gragnola si rifà il look. Nuovo ingresso al borgo

Prosegue la rigenerazione architettonica e paesaggistica dei borghi nel Comune di Fivizzano. Nel pomeriggio di oggi, con inizio alle 17.30, infatti, nel suggestivo borgo di Gragnola si procederà alla inaugurazione di via San Nicola, che è stata recentemente riportata a nuova vita con il recupero della ripavimentazione, servizi e molto altro.

"Un percorso che è stato possibile effettuare a fianco del Gal – precisa Giovanni Poleschi, presidente del consiglio comunale – con i lavori che sono iniziati nello scorso autunno all’interno del centro storico di Gragnola in cui era rimasta l’ultima strada della parte bassa ancora da riqualificare. Il resto della piazza e le zone adiacenti, infatti, erano già state recuperate all’inizio degli anni Duemila, da parte di precedente amministrazione comunale che era guidata dal sindaco Loris Rossetti. Nello specifico quest’opera riguarda i lati e l’interno della strada, dove tra l’altro sono presenti anche alcuni esercizi commerciali e comprende tutta la riqualificazione della parte bassa del suggestivo borgo".

Per quanto riguarda i futuri interventi, Poleschi precisa: "Rimane via dell’Aquila che conduce all’omonimo castello, che andremo a riqualificare con un futuro intervento. Il costo dell’opera, comportava un totale di 114mila euro di cui 70mila – tiene a precisare Poleschi – sono giunti tramite un finanziamento del Gal Lunigiana che ha intercettato le misure legate al FEASR. Per quanto riguarda l’importo rimanente, questo è stato finanziato dal Comune con l’attuale amministrazione. Il bando a cui abbiamo partecipato, era dell’ottobre del 2019 pubblicato sul Burt 41 della Regione Toscana".

"Il progetto definitivo è stato approvato dalla giunta comunale il 25 settembre dello scorso anno – sottolinea – i lavori sono stati in seguito affidati il 14 ottobre e terminati il 17 febbraio di quest’anno. Ringrazio davvero il sindaco Gianluigi Giannetti e l’assessore Giovanna Gia per aver portato avanti quest’opera che era stata inserita nelle opere pubbliche già quando ero vicesindaco; all’epoca la copertura da parte del Gal non era ancora completa e pertanto i relativi lavori erano stati temporaneamente sospesi".

"Gragnola è uno dei borghi maggiormente abitati del nostro territorio – conclude infine Giovanni Poleschi – e con le rievocazioni dei suoi eventi storici ed il castello dell’Aquila rappresenta un polo turistico di attrazione turistica nella Valle del Lucido".

Roberto Oligeri